  • Soykırımcı İsrail, Gazze'de 72 bin 253 Filistinliyi katletti
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 253'e, yaralı sayısının ise 171 bin 912'ye ulaştığını açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 677 kişi daha hayatını kaybetti.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 17:47
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ilan edilen ateşkese rağmen devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son veriler, bölgedeki insanlık felaketinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu Gazze'de yaşanan trajedi her geçen gün derinleşiyor.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'YE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 253'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI SON 24 SAATİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI: 4 ÖLÜ, 14 YARALI

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4 ölü ve 14 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 677 kişinin öldürüldüğü, 1813 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 253'E, YARALI SAYISI 171 BİN 912'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 253'e, yaralı sayısının da 171 bin 912'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

