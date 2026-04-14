Soykırımcı İsrail, Gazze'de 72 bin 336 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ateşkes anlaşmasına rağmen durmak bilmiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verileri, iki yılı aşan saldırı sürecinde yaşanan insani felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Son 24 saatte hastanelere getirilen yeni ölü ve yaralılar, Gazze'deki trajedinin her gün derinleştiğini ortaya koydu.

SOYKIRIMCI İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE HÂLÂ ÇIKARILAMIYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 757 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 336'ya, yaralı sayısının da 172 bin 213'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.