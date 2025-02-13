Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor: Şehit sayısı 48 bin 239'a yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlalini sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 48 bin 239'a, yaralı sayısının da 111 bin 676'ya yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Mısır basınında, molozları kaldırmak için kullanılan ağır ekipmanların yanı sıra konteyner evlerle dolu tırların Gazze'ye girmek için Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında beklediği haberleri yer aldı.

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması krizinin çözülmesine yönelik uzlaşıya varılmadığını duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıya başladığı 21 Ocak'tan bu yana Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 380 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı gibi ve esir takasını da kapsayacak şekilde uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan binaların enkazından 14 kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonucu bölgedeki toplam can kaybı 48 bin 239'a yükseldi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da "şüpheli bir şekilde yaklaştığı" gerekçesiyle bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2024'ün gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu, geçen yıl yaşamını yitiren 124 gazeteciden 85'inin, İsrail kaynaklı saldırılarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas, İsrail'in engellemelerine takılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının bozulmasından yana olmadıklarını, anlaşmanın uygulanması ve İsrail'in şartlarına tam bağlılık göstermesini istediklerini duyurdu.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" karşılaşmasının devre arasındaki canlı yayınlanan gösteri esnasında Filistin ve Sudan bayrakları açarak, ülke gündemine oturan Amerikalı Müslüman Zül-Qarnain Nantambu, bu eylemi zulüm altındaki Müslümanlarla dayanışma için yaptığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, "ne pahasına olursa olsun topraklarında yaşayacaklarına ve vatanlarını terk etmeyeceklerine" vurgu yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planlarını reddetti.

İsrail askerleri, yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ndeki bir üniversite binasının duvarına ırkçı sloganlar yazarak, çevresini de boş mühimmat çöplüğüne döndürdü.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" vurgusu yaptı.

İsrail güçleri, 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir aracı bombaladı.

Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tamamlanması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

05.53 Filistin destekçisi göstericiler, New York Times binasının önünde toplanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "sahiplenme" ve Filistinlileri zorla yerinden etme konusundaki son açıklamalarını protesto etti.

05.08 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Filistinlilerin kendi topraklarında yerleşik olmasının gerekliliğini vurguladı.

04.34 İsrail basını, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının devamında ortaya çıkan krizin çözülme yolunda olduğunu bildirdi.

03.33 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir İsrail askeri, Filistinli bir çocuğa ait çantayı takarak kamptaki baskına devam etti.

02.35 İsrail basını, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması doğrultusunda serbest bırakılacak esirlerin listesinin genişletilmesi için Hamas'tan talepte bulacağını iddia etti.

01.58 ABD'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 64'ü Başkan Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkıyor.

01.15 İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıkları maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.