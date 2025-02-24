Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti! Refah'a peş peşe saldırılar

İsrail ordusunun, ateşkese anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezinde düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı evlerde yangın çıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphi Koridoru'nda konuşlanan tankları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Refah kent merkezindeki Avde Kavşağı yakınlarında bulunan evlere yoğun ateş açtı. Saldırılar sonucu bazı evler alev aldı.

İsrail askerleri ayrıca kentin doğu bölgelerindeki Filistinlilere ateş açtı. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olup olmadığını ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen bir ayı aşkın sürede 100 Filistinliyi öldürdüğünü, 820 kişiyi yaraladığını belirtmişti.

İsrail ordusunun 350'den fazla ihlal gerçekleştirdiğini belirten Maruf, en önemlileri arasında insani protokol hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın 48 bin 338 Filistinli öldü, 111 bin 753 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altında bulunan Gazze'deki insanların çok fazla acı çektiğini ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusunun, ateşkese anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezinde düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı evlerde yangın çıktığı belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentindeki beldelere baskın düzenledi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine baskın ve saldırıları, Filistin halkının hafızasında derin izler bırakan İntifada görüntülerini yeniden canlandırdı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sonra Batı Şeria'da etnik temizlik yaptığını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenlemesini "suç ortaklığı" olarak tanımladı.

Brezilya, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yoğunlaşan İsrail operasyonlarından duyduğu derin endişeyi ifade ederek askeri işgali kınadı.

05.00 ABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı askıya alma kararını desteklediğini bildirdi.

04.00 Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin, Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için Avrupa'dan ve uluslararası toplumdan destek beklediğini bildirdi.

01.00 Hamas, 23 yıl sonra ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'ya tank göndermesinin İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım" savaşını sürdürme niyetinin belirtisi olduğu uyarısında bulundu.

00.00 Hamas, dün serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinli esirler serbest bırakılmadan İsrail'le arabulucular üzerinden de herhangi bir görüşme yapılmayacağını belirtti.