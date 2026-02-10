İSTANBUL 8°C / 6°C
10 Şubat 2026 Salı
  Soykırımcı İsrail, Gazze'de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti
Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in geçtiğimiz sene ekim ayında varılan ateşkesi bugüne kadar bin 620 kez ihlal ettiğini açıkladı.

10 Şubat 2026 Salı 20:25
Soykırımcı İsrail, Gazze'de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti
Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in geçtiğimiz sene ekim ayında varılan ateşkesi bugüne kadar bin 620 kez ihlal ettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesi bugüne kadar bin 620 kez ihlal ettiğini açıkladı. Ofis, söz konusu saldırılarda en az 573 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 553 kişinin de yaralandığını aktardı. Ofis, hayatını kaybedenlerin 292'sinin çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu ifade etti.

Ofis, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'ye girişi öngörülen 72 bin yardım tırından sadece 31 bin 178'inin girişine izin verildiğini belirtti.

