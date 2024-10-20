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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'de bir yaşını doldurmamış 786 bebeği katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 ila 7 Ekim 2024 tarihleri arasında, 1 yaş altı 786 Filistinli bebeği öldürdüğünü duyurdu.

AA20 Ekim 2024 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'de bir yaşını doldurmamış 786 bebeği katletti
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, İsrail'in söz konusu tarihler arasındaki saldırılarının neden olduğu ölümlere ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun 1 yılda Gazze Şeridi'nde bir yaş altı 786 bebeği öldürdüğü, bu sayının bölgedeki bebek sayısının yüzde 6'sına tekabül ettiği aktarıldı.

Gazze'de anne-babasından birini veya ikisini birden kaybeden çocukların sayısının 35 bin 55 olduğuna dikkati çekildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında can veren 1206 ailenin kaydının nüfustan silindiği bildirildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 41'inin erkek, yüzde 59'unun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu kaydedildi.

Saldırılarda ölen erkeklerin de yüzde 31'inin 18-40 yaş aralığında olduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazzedeki Sağlık Bakanlığı
  • İsrail Ordusu
  • Filistinli Bebekler

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