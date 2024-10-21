Soykırımcı İsrail Gazze'de BM'ye bağlı okulu vurdu! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 381. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE BM'YE BAĞLI BİR OKUL İLE REFAH'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 21 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okul ile Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki "Kriyzm" okulunu hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği iki ayrı saldırıda ise 8 kişi öldü.

Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun su dolduran bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise çoğu çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardım götürülmesine izin vermediğini açıkladı

İsrail ordusu yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi top mermisiyle hedef alarak şehit etti, çok sayıda Filistinliyi de yaraladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okul ile Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu 21 Filistinli şehit oldu.Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyindeki Tel Al Zaatar bölgesinde bulunan hayatını kaybeden ve yaralıları, Gazze kentindeki El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirdi.

İsrail'in, 2 haftayı aşkın bir süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile civar bölgelerde sürdürdüğü soykırımdan kaçarak Meşru Beyt Lahiya bölgesine sığınan binlerce Filistinli, trajik koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda 2'isi çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan semtine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Gazze kentindeki El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

11:41 İsrail ordusu, 17 gündür sıkı kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan ve karadan saldırılarını yoğunlaştırırken on binlerce Filistinlinin sıkışıp kaldığı bu dar bölgeye gıda, su, yakıt ve ilaç girişine de izin vermiyor.



Filistinli film ve belgesel yönetmeni Mohammed Almughanni, "Filistinlilerin Gazze'yi kısa zamanda yeniden inşa edeceğini umuyorum." dedi.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası Üyesi, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN) Danışma Kurulu Başkanı Prof. Syed Kamall, Londra'nın İsrail'e silah ve ekipman sevkiyatını durdurmasını istediğini söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında kalanların çıkarılması yönündeki taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

21 EKİM 2024 PAZARTESİ

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası görünürlüğünü artırmak ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan bayrakları ile pankartlar taşıyarak Filistin ve Lübnan'a destek veren göstericiler, saldırıların sona ermesini talep ederek, adalet ve barış çağrısında bulundu.