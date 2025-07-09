Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırları bombaladı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, kentteki Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin teslim olması yönündeki açıklamalarını "yenilgi sanrısı" olarak değerlendirerek, esirlerin serbest bırakılmasının ancak direnişin dayattığı şartlarda bir anlaşmayla gerçekleşeceğini bildirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılması için devam eden müzakerelere rağmen Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme konusunda kararlı olduklarını bildirdi

05:51 Gazze'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin (Şifa Hastanesi) bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hasta ve yaralılar için felaketle sonuçlanabileceği bildirildi

03:58 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardım ulaştırılması için ortak arabuluculuk çabalarını görüştü

01:52 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de insani durumun, şimdiye kadar tanık olduğu en kötü seviyede olduğunu belirtti

01:21 Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmak ve Filistin hükümetini zayıflatmayı amaçlayan politikalarını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı