Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırları bombaladı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

05:51 Gazze'de, yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'nin (Şifa Hastanesi) bazı bölümlerinde elektrik kesintileri yaşandığı, bu durumun hasta ve yaralılar için felaketle sonuçlanabileceği bildirildi
03:58 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardım ulaştırılması için ortak arabuluculuk çabalarını görüştü
01:52 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de insani durumun, şimdiye kadar tanık olduğu en kötü seviyede olduğunu belirtti
01:21 Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmak ve Filistin hükümetini zayıflatmayı amaçlayan politikalarını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı