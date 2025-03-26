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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'de cami çevresini hedef aldı! 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde cami çevresi, aşevi ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sebebiyle 13 Filistinli öldü.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'de cami çevresini hedef aldı! 13 kişi hayatını kaybetti
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camisi'nin çevresini bombaladı.

İsrail saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

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