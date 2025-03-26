Soykırımcı İsrail, Gazze'de cami çevresini hedef aldı! 13 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Abdullah Azzam Camisi'nin çevresini bombaladı.
İsrail saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.
Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.