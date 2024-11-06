Soykırımcı İsrail Gazze'de ev ve okul bombaladı: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 397. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDE BİR EV VE OKULU BOMBALAMASI SONUCU 6 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 6 kişi şehit oldu.

Gazze'deki ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'in Beyt Lahiya kentinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi şehit oldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Cibaliya kentinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Halime es-Sadiye okulunu da bombaladı. Okuldaki bir kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Demokratların İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma verdiği mutlak desteğin bedelini ödediğini belirtti.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaralıların cerrah eksikliği nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 6 kişi şehit oldu.

Filistin Çevre Kurumu: İsrail, Gazze'ye Ekim 2023'ten beri 85 bin tonun üzerinde bomba attı

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 8 Filistinli şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

Filistinli kanun sanatçısı Christine Zayed, 2020'de Kudüs'te şehit edilen otizmli İyad Hallak ile polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un aynı sistem tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasını protesto için Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa'da sokaklara dökülen binlerce İsrailli Netanyahu'dan istifasını talep etti.

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Cenin kenti ve buradaki mülteci kampına buldozerlerle baskın gerçekleştirdi.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde 3. parti olarak öne çıkan Yeşil Parti'nin adayı Dr. Jill Stein, Türkiye'nin, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için 52 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletlerde (BM) başlattığı "ortak mektubu" fevkalade bir girişim olarak değerlendirdi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

04:53 Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

02:10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Yisrael Katz, "Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim" dedi.

00:20 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah semtine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların ve yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Gazze kentinde bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

00:15 İsrail basını, İsrail ordusunun öldürülen Hamas mensuplarının sayısını manipüle ettiğini yazdı. "Son dört ayda 3 bin ila 4 bin Hamas mensubu nasıl hayata döndü?" sorusu sorulan haberde, İsrail ordusunun ve hükümetin ilk kez Hamas ölümlerine ilişkin istatistikleri geri çekmek zorunda kalmadığı vurgulandı.

00:08 İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tutuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'deki seçim sonuçlarının kendileri için bir değişiklik oluşturmayacağını düşünüyor.

00:05 İsrail polisinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ilk günlerine ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirilirken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi bunun kendilerine yönelik olduğunu savundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.