Soykırımcı İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci öldü, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 57 artarak 50 bin 752'ye çıktı.

Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Batı Şeria'nın tüm belde ve kentlerinde uygulanan genel grev hayatı tamamen etkiledi.

Gazze gündemli üçlü zirve için Mısır'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından törenle karşılandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarına yönelik saldırısından sağ kurtulan tek kişi olan Münzir Abid, öldürülen arkadaşlarının son nefeslerini verişlerini duyduğunu söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini engelledikleri Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyeceklerini belirtti.

Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararını uygulaması endişesiyle rotasını uzattı.

1994'teki Ruanda katliamından son anda kurtulan yazar Claude Gatebuke, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlarla Ruanda'da yaşananlar arasında fark olmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci öldü, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kent ve beldelerine baskın düzenleyerek, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci, 6 kadın ve 4 çocuğun da olduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesini mümkün kılan kararnamesinin ardından ülke genelinde öğrenci ve mezunlara yönelik vize iptalleri devam ediyor

ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin ana batarya bileşenlerinin İsrail'e ulaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ocakta başkanlık görevine başlamasının ardından ikinci kez Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." dedi.

05.04 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti.

05.02 İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bir gazeteci hayatını kaybetti ve çok sayıda gazeteci de yaralandı. Saldırıda yaralanan gazeteciler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

01.52 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

01.49 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti için yayımladığı yeni "tahliye emriyle" Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor.

00.10 ABD'nin Dallas kentinde, İsrail destekçisi gösterilerde Gazze'deki Hamas'ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi.

00.00 Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurdu. Roketlerden birinin İsrail'in Askalan kentine isabet etmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail polisi, bölgede önlem aldı.