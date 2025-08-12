Soykırımcı İsrail Gazze'de kana doymuyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, yerinden edilenlerin kaldığı çadırları, sivillerin evlerini ve yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Son saldırılarda Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateşte şehit sayısı 16'ya, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

İsrail'in orta kesimdeki Deyr el-Belah'ta sivillerin bulunduğu bir noktaya düzenlendiği saldırıda 5'i aynı bölgede, 2'si ise bir araca yapılan saldırıda olmak üzere 7 kişi şehit edildi.

Gazze'nin güneyinde ise bir eve yönelik saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

Söz konusu can kayıplarına ek olarak, İsrail ordusu dün sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'nin farklı bölgelerinde en az 28 Filistinliyi daha şehit etti.

Dün sabahtan bu yana süren bombardımanlarda özellikle Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki yapılar hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırılarda 61 bin 499 kişinin şehit olduğunu, 153 bin 575 kişinin yaralandığını, 9 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.25 Arjantin'de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin'e planladığı ziyaret sırasında "savaş suçları ve soykırım" suçlamalarıyla tutuklanmasını talep etti.

01.46 Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 11'i çocuk en az 58 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

00.45 İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve yürüttüğü saldırılar nedeniyle bölgede derinleşen açlık sonucu bir çocuk daha hayatını kaybetti.

00.32 Lübnan'ın Sayda kentinde, 22 aydır devam eden İsrail'in soykırım, aç bırakma ve yıkım politikaları nedeniyle Gazze halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

00.29 Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management, 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıktı ve İsrail'deki tüm dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 499 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 575 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 9 bin 989 kişi yaşamını yitirdi, 41 bin 534 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısı 1807'ye, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.