15 Şubat 2026 Pazar
  • Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Sivillerin toplandığı alana bomba yağdırdılar
Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor! Sivillerin toplandığı alana bomba yağdırdılar

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

15 Şubat 2026 Pazar 09:35
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

