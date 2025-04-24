Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarına devam ediyor: Çok sayıda şehit var

Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu katliamlarına yenilerini ekledi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Radwan mahallesinde bulunan bir evin bombalanması sonucu 1'i kadın 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi şehit oldu.

Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki el-Sawarha bölgesinde bulunan Farajallah ailesine ait bir çadırı hedef alan saldırıda ise 3 çocuk şehit oldu.

Han Yunus şehrinin batısında bulunan el-Attar bölgesine düzenlenen bir İsrail saldırısında da 1 kadın şehit oldu.

Her 3 saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıların sürdüğü aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU VE YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Ein al-Beida kasabasına düzenlenen baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, İsrailli yerleşimcilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Bardala köyüne saldırarak ev ve araçları ateşe verdiği ve 5 Filistinliyi silahla yaraladığı aktarıldı.

ŞEHİT SAYISI 51 BİN 300'Ü AŞMIŞTI

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak bölgeyi hedef alan saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 305 kişinin şehit olduğu, 117 bin 96 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.18 Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi daha şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

04.51 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşında Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü kabul eden bir açıklama yaptı.

04.09 Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Hukuk Departmanı Müdiresi Lima Bustami, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri uluslararası toplumun sessizliğinde Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ettiğini belirtti.

01.19 İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

00.00 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil beldesinde Filistinlilere ait 7 evi ve 5 aracı ateşe verdi

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Saldırıların tekrar başlatılmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 305'e, yaralıların sayısı 117 bin 96'ya yükseldi.