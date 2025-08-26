Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'ni hedef alan topçu saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde insani yardım bekleyenlere ateş açılması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saftavi Mahallesi'nde ise bir apartman dairesine yönelik helikopter saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti. Cella Caddesi'nde Gafri Kavşağı yakınındaki bir daireye düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü.

Şati Mülteci Kampı'nın batısında, Sahil Yolu üzerindeki bir dairenin bombalanması sonucu yaralananlar oldu.

Cibaliya'nın kuzeyinde ve Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlarla konutları yıkmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Nusayrat'ın batısındaki Sevariha bölgesinde, İsrail İHA'sının bir çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı. Deyr el-Belah'ta, Akile Caddesi'nde sığınmacıların bulunduğu bir depoya yapılan hava saldırısında bir anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısında, Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin çadırı bombalandı. Aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Esda Hapishanesi çevresi de top atışlarıyla hedef alındı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Avusturya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda sivillerin öldürülmesinden dolayı "dehşete düştüklerini" ve hastanelere yapılan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

12:43 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kıtlığın rekor seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, İsrail'e "durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ateşi kesmesi ve insani yardımların ulaşması için acil önlemler alması" çağrısında bulundu.

12:41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti, 370 kişi yaralandı

12:39 Almanya'nın, Kanada veya Fransa gibi diğer ülkelerin aksine, şimdilik bağımsız bir Filistin devletini tanımayacağı bildirildi.

12:30 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrailli yetkililerin Gazze'de hastaneleri ve gazetecileri hedef aldığı ve ölümle sonuçlanan olaylarla ilgili soruşturma başlattığını bildirmesine rağmen bunların sonuçlanmadığını belirterek, "Hesap verebilirlik ve adalet çağrısında bulunuyoruz." dedi.

11:26 İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

11:15 İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

11:13 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde aylardır devam eden İsrail saldırıları sonucunda 58 Filistinli hayatını kaybetti, 47 bin kişi yerinden edildi.

11:04 Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'de yaşanan kıtlığın oldukça ivme kazanan bir aşamada olduğunu belirterek, mevcut durumun bütünsel olarak ele alınmaması halinde, kıtlığın Gazze'nin diğer bölgelerine de kolayca ulaşabileceği uyarısında bulundu.

09:19 ABD Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Rashida Tlaib, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

08:23 İsrail, yeni atadığı büyükelçisine Brezilya makamlarının onay vermediğini ileri sürerek Latin Amerika ülkesiyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü duyurdu.

05:13 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi katliamına katılan İsrailli askerlerin, saldırıyı "üst düzey askeri komutanın onayı ve bilgisiyle" gerçekleştirdiği belirtildi.

03:16 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, selefi eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı ziyareti soykırım hatırlatması yaparak eleştirdi.

02:23 Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hedefinin İsrail'in güvenliği değil kendi siyasi bekası olduğunu söyledi.

01:39 Kanada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı "dehşete düştüklerini" bildirdi.

00:29 İsrail'in Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda muhabirleri hayatını kaybeden uluslararası haber ajansları Reuters ve The Associated Press'ten (AP) yapılan ortak açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan bir hastanede gazetecilerin öldürülmesine duyulan öfke paylaşıldı.