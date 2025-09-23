Soykırımcı İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürüyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in hedefinde yine siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar vardı.



İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde düzenlenen İHA saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.



Tel el-Heva Mahallesi'ndeki El-Maliye kavşağı yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda da bir Filistinli ile oğlu yaşamını yitirdi.



Gazze kentinin orta kesimindeki Samir bölgesinde bir apartmana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.



Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun bu sabah Samir bölgesinde bombaladığı bir binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.



Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2, yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.



Kentin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 1 Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.



Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nin Sidra bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.



Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli mahallelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.



Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Ed-Deyri" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.



İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi'nin kuzeyini şiddetli şekilde bombaladı.



Kentin Vahde Caddesi ile El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler atan İsrail ordusu, halktan "kentten ayrılmalarını ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini" istedi.



İsrail ordusu gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.



- İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNDE ÇADIRLARI VURDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Sevariha bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarını vurdu. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.



Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde İsrail ordusunun Faruk Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.



Zevayide bölgesinde bir grup sivilin hedef alındığı bombalı saldırıda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği bir başka saldırıda ise 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.



Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen İsrail bombardımanında yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.29 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Gazze'de olanlar bir halkın yok edilmesinin ötesinde, ulus olma hayallerini de yıkıyor." dedi.

05.02 Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Cezayir, New York'ta düzenlenen uluslararası konferansta Filistin Devleti'nin tanınmasının önemine işaret ederek, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

04.21 Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, "Filistin halkının, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Orta Doğu'da istikrar olamaz." dedi.

04.02 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın net bir şekilde Gazze Şeridi'nin işgaline ve buradaki halkın yerinden edilmesine karşı olduğunu söyledi.

03.51 Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, ülkelerinin bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti.

03.42 Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın durması için çağrıda bulunacaklarını belirtti.

03.27 Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de açlıktan ölen çocukların korkunç görüntülerinin kasıtlı tercihlerin sonucu olduğunu ifade ederek, "Bu insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Gazze, uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı şeyi yaşıyor." dedi.

03.13 Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm tek taraflı uygulamalarına derhal son vermesi çağrısında bulundu.

02.02 Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

01.49 İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerinin Filistin Devleti'nin yaşayabilme ihtimalini tehdit ettiğini belirterek, "İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

01.44 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve iki devletli çözümün uygulanması çağrısı yaptı.

01.27 İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkeleri bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye davet etti.

01.22 Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi.

01.16 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'deki mevcut saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti kınayarak, Tel Aviv'i bunları durdurmaya çağırdı.

01.06 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen konferansta, ülkesinin 21 Eylül'de aldığı Filistin'i tanıma kararının, Hamas'ın silahlarını güvenlik güçlerine devretmesi, Gazze'de kontrolü bırakması ve Filistin yönetiminin demokratik seçimler yaparak kapsamlı reformlara gitmesi taahhüdüne dayandığını belirtti.

00.57 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırılarına başladığı Gazze kentindeki sağlık tesislerinin sürekli tahrip edilmesinin daha fazla ölüme yol açacağını bildirdi.

00.53 Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

00.51 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin yönetim ve güvenliğine ilişkin tam sorumluluk alacak tek yapının Filistin Devleti olduğunu söyledi.

00.50 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki devletli çözümü desteklemek amacıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) konferansında, "Açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir." dedi.

00.39 Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkesinin İsrail'i ancak Filistin Devleti'ni tanıdığı zaman tanıyacağını söyledi.

00.24 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nın bölgede barışı sağlamak için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.