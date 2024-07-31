Soykırımcı İsrail Gazze'de sivil yerleşim alanlarını bombaladı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 299. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'DE SİVİL YERLEŞİM ALANLARINI BOMBALADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 299. gününde sürdürerek sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerini gece boyunca hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki el-Mavasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadır kamplarına yönelik İsrail askerlerince açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yaralıların bölgedeki Kızılhaç sahra hastanesine nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in güneydeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında bir sivilin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, İsrail topçu birliklerinin Gazze kentindeki ez-Zeytun, eş-Şucaiyyye ve et-Tufah mahallelerini hedef aldığı kaydedildi.

Gazze kentine yönelik saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen haberde, kuzeydeki Cibaliya bölgesini de gece boyunca hedef aldığına işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09:45 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 299. gününde sürdürerek sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

04:58 Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesi halinde Filistinlilerin barınmasına yönelik hükümetin planı olduğunu belirterek, plan için 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin barınma deneyiminden ilham aldıklarını söyledi.

04:33 İsrail ordusu, 22 yıllık hapis cezasının sona ermesinin ardından iki Filistinli esiri serbest bıraktı.

02:53 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Attara köyüne yaptığı baskında Filistinli esirin evini yıktı.

01:59 İsrail askeri mahkemesinin, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.