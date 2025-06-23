Soykırımcı İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı Karama semtinde Abu Nadi ailesine ait bir binaya düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitiren ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu hedef alınan bina yıkılırken çevredeki evlerde hasar oluştu

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarından İsrail'e karşı yaptırım uygulama konusunda cesaret göstermelerini isteyeceğini söyledi

İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı Karama semtinde Abu Nadi ailesine ait bir binaya düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitiren ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu hedef alınan bina yıkılırken çevredeki evlerde hasar oluştu

Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince martta gözaltına alınan ve 21 Haziran'da serbest bırakılan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, yaşadıklarının Filistinlilerin haklarını savunmasına engel olmayacağını, aksine inançlarını güçlendirdiğini belirtti,

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı." ifadesini kullandı

01:58 Fas'ın eski Başbakanı ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçların, "kaçınılmaz sonunu engelleyemeyeceğini" belirterek, "Filistin halkını katledenle, onları savunanı bir tutamayız." dedi