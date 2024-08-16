Soykırımcı İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 315. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 8 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivilleri hedef aldı.

Kuzey bölgesinde yer alan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombalandı. Evlerin enkazından biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ölü ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Ez-Zevayide Köyü yakınlarında bazı Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin dronla üzerine ateş açtığı 1 Filistinli şehit oldu. Nusayrat Mülteci Kampı'nda hava saldırısına hedef olan bir evden ise 1 Filistinlinin cansız bedeni ile bazı yaralılar çıkarıldı.

Gazze kentinde konuşlanan İsrail ordusuna ait zırhlı birlikler Zeytun Mahallesi'ne doğru yoğun ateş açarken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusu topçu atışlarını sürdürdü.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinlinin şehit olduğu, 92 bin 401 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

05:22 ABD yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırılara "kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

04:44 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı ve önemli açıklamalarda bulunduğu hitabı Arap basınına geniş bir şekilde yansıdı.

04:04 İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Doha'da dün başlayan ateşkes görüşmelerine ilişkin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurguladı.

02:40 Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

01:37 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

01:32 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

01:04 Hamas, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes ve esir takası müzakerelerine Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını belirtti.

01:00 Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için bugün yapılan müzakerelerin iyi geçtiği aktarıldı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 629 Filistinli hayatını kaybetti.