Soykırımcı İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırılarını sürdürüyor

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesinde yer alan Salahaddin Caddesinde de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı. İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

KIZILAY MERKEZİ VE BİR OKUL HEDEF ALINDI

İsrail ordusu Han Yunus kentinde ise Filistin Kızılayına ait bir merkez ile zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Emel Okulu"nu hedef aldı. Kentin batısındaki Yabani mahallesinde yer alan okulun hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Han Yunus'taki merkezlerini vurduğu, saldırıda 1 Kızılay görevlisinin hayatını kaybettiği ve üçünün yaralandığı bilgisi verildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle merkez binasının ilk katında yangın çıktığı aktarıldı. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde ise Filistinli sivillerin toplandığı alanın hedef alındığı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

FİLİSTİNLİLERİN EVLERİ HAVAYA UÇURULUYOR

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri gece yarısından sonra da Han Yunus'un farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerini havaya uçurmayı sürdürdü. Patlama sonrası şarapnel parçalarının kentin batısına kadar uçtuğu ve zorla yerinden edilen Filistinlilerden bazılarının yaralanmasına neden olduğu aktarıldı. İsrail güçleri ayrıca Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah mahallesinde de konutları ve tesisleri bombalamaya devam etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'e silah satmadıklarını, bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyen 12 Filistinli şehit oldu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

06:37 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı.

01:35 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in dün girişine izin verdiği 36 yardım tırının büyük bölümünün, işgalin kasten sürdürdüğü güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandığını belirtti.

01:24 İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de tutulan İsrailli esir Evyatar David'e ait bir video yayımlamasının ardından "Tüm rehineler derhal serbest bırakılmalı" açıklamasında bulundu.

01:01 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'de Filistinli direniş gruplarıyla kalıcı ateşkes anlaşmasına varılamaması nedeniyle salı günü planlanan Washington ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

00:01 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı koymak için harekete geçmeye çağırdı.