Soykırımcı İsrail Gazze'de yeni katliama hazırlanıyor! Filistinlilere skandal tehdit

İsrail ordusu Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyurarak bölge halkına "bir an önce kenti terk etmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişlettiğini bildirdi.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini öne süren Adraee, Gazzelilerden kenti bir an önce terk etmesini istedi.

Adraee, Gazzelilerin Reşid Caddesi üzerinden "arama yapılmaksızın" kentten ayrılabileceğini iddia etti.

Mevasi'de sahra hastanesi, ilaç, gıda ve su gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğunu savunan Adraee, Mevasi'ye Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların ulaştırılacağını iddia etti.

İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki hükümet, İsrail'in ablukası ve 700 gündür sürdürdüğü saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalanlar dahil 73 bin 731 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 yıldır soykırım sürdüren İsrail ordusu, Gazze şehrine yönelik işgal saldırıları yaparken karadaki kayıplarını azaltmak için "robot" adını verdiği patlayıcı yüklü araçları kullanarak mahalleleri hedef alıyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze'de çok katlı yapıları hedef almasının "savaş suçu" teşkil ettiğini ve yüz binlerce sivilin kitlesel yerinden edilmesine yol açtığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki açlığın İsrail'den kaynaklandığını belirterek Tel Aviv'e, Hamas'ın da kabul ettiği ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'e sağlanan askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir çadıra 4 Eylül'de düzenlediği hava saldırısından tek kurtulan, ölen annesinin karnından ameliyatla alınan Hamza er-Rubai bebek oldu.

Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na dünyanın birçok ülkesinden gelerek katılan isimler, insanlığın ortak vicdanı için yola düştüklerini ve hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarını genişletmesi ve "tahliye" emrinin ardından Gazze kentinde on binlerce Filistinli yeniden yerinden ediliyor.

İsrail'in Gazze'de geçen yıl düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İngiliz yardım gönüllüsü James (Jim) Henderson'ın ailesinin avukatı Forz Khan, İngiltere'nin İsrail'e desteği nedeniyle saldırı konusunda bilgi vermekten yana gönülsüz davrandığını söyledi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in ağustos ayında Gazze'de 15 gazeteciyi öldürdüğünü açıkladı.

03.47 Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi açıklamalarına tepki gösterdi.

02.53 Mağrib Sumud Filosu, sporseverleri ve spor kulübü taraftarlarını, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkacak filoda taşınması için Filistin'e destek pankartları hazırlamaya çağırdı.

02.19 Libyalı aktivistler, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere hazırlıklarını yapıyor.

01.52 Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İsrail'i kınamamanın ya da yaptıkları karşısında gerekli adımları atmamanın da İsrail'e diplomatik destek olduğunu söyledi.

00.30 ABD Başkanı Donald Trump, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

00.01 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki savaşın devam etmesinin vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu ve ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes konusunda rol oynama çağrısı yaptı.

- İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 434 oldu.