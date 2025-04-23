İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin sığındığı Yafa Okulu'nu bombaladığı belirtilerek, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardığı kaydedilen açıklamada, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.07 İsrail'in, Gazze şehrinin kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulu'na düzenlendiği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

02.59 İngiltere Parlamentosundaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) Başkanı Natasha Hausdorff'un İsrail'in Gazze'deki eylemlerini desteklemesine tepki gösteren Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, "Gerçeklikten kopmuş." ifadelerini kullandı.

00.58 İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi sakinleri, son günlerde bölgeden "tahliyelerinin" organize edilmesine ilişkin mesajlar alırken, Hamas, sürgünü teşvik eden mesajların "sahte vaatlerle sarmalanmış tuzaklar" olduğunu duyurdu.

00.13 İsrail ordusunun Gazze'de ed-Durra Çocuk Hastanesini hedef aldığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesindeki Durra Çocuk Hastanesini vurduğu aktarıldı. Hastanenin çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile yoğun bakım ünitesinin İsrail ordusuna ait topçu birliklerince vurulduğu kaydedildi. Öte yandan, hastanede ölen veya yaralan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.