İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 379. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ'NDE YERLERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN SIĞINDIĞI BM'YE BAĞLI OKULU BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi şehit oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı "Esma" okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi şehit oldu, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 500 Filistinli şehit oldu, 99 bin 546 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun elektrik jeneratörünü tahrip ederek elektriğini kestiği Endonezya Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde tedavi gören hastalardan 2'sinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 19 kişi artarak 42 bin 519'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalara düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 13 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail ordusunun 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'deki insani durumu ele alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre, bölgedeki çatışmalar bölgedeki kıtlık riskini giderek artırıyor. Gazze'de 1,8 milyon insan gıda yetersizliği ile karşı karşıya ve yaklaşık 500 bin kişi aşırı yetersiz beslenme riski taşıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerini bombalarken, elektriğini kestiği Endonezya Hastanesi'nin etrafını saatlerdir tanklarla kuşatmaya devam ediyor.

İran dini lideri Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" dedi.

Arap dünyasındaki çeşitli kurum ve hareketler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli şehit oldu.

08:01 Filistin resmi haber ajansının tıbbi kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail tankları, Endonezya Hastanesini kuşatarak saldırı başlattı. Açılan tank atışları sonucu jeneratörler devre dışı kaldı.

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uyguladığı sıkı kuşatma ve gıda ile su girişini engellemesi nedeniyle insani durumun daha da kötüleştiğini bildirdi.

02:57 İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir çocuğu insanız hava aracı (İHA) ile hedef alarak şehit etti.

02:30 ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün, Gazze'de "barışı kolaylaştıracağını" düşündüğünü söyledi.

02:13 Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail'in 2 haftadır süren yıkıcı saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin yoğunluktan çalışamaz duruma geldiğini belirterek, "Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor." dedi.

01:48 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı.

01:37 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkesin sağlanması için her yolu denemeye hazır olduklarını, uluslararası hukuk ve BM kurumlarına saygı duymayan İsrail'in üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

00:56 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumun UNESCO'nun faaliyetleri üzerindeki etkileri ve sonuçlarına ilişkin kararı kabul etti.

00:03 Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in açlık ve su kısıtlamasıyla Gazze'de soykırım yaptığını bildirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli şehit oldu, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.