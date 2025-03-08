Soykırımcı İsrail Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti: Şehitler var

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında konuşlanan İsrail güçleri, Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Refah kentinin doğusunda Ebu Halave bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze kentindeki görgü tanıkları, kentin doğu sınırı yakınında konuşlanan İsrail askeri araçlarından bölgeye yoğun şekilde ateş açıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 446 Filistinli öldü, 111 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail anlaşmadan sonra da sık sık ateşkesi ihlal etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum olan Filistinliler, kışın iyiden iyiye etkisini gösterdiği bu günlerde olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı arasında günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinliler, kışın etkilerinin arttığı bu günlerde zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Gazze'nin Han Yunus kentinde yaşayan çocuklar, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı arasında ve sığındıkları okullarda, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

İsrail'in yaklaşık 16 ay önce başladığı saldırıları sonucu "hayalet bölgeye dönen" Gazze Şeridi'ndeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "açlık, susuzluk ve yokluk günü" oldu.

İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmak için derhal çalışma başlatılması direktifi verdiği belirtildi.

04.39 İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin Mısır'ın hazırladığı Arap planı kabul edilerek, uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına plana destek vermeleri çağrısı yapıldı.

03.59 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin, Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlediği Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Filistinlilerin yerinden edilmesinin reddedilmesi ve Arap dünyasının Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme planına destek vurgusu yapıldı.

03.15 Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için hazırlanan Filistin-Mısır planının, ortak Arap-İslam planı olarak benimsenmesi çağrısında bulundu.

02.49 Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin Filistin'in Nablus kentinde 600 öğrenci kapasiteli okul inşa etme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

02.38 Hamas, Yemen'deki Husilerin, Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e 4 gün süre tanımasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

00.39 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve topraklarına el konulmasına ilişkin planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

00.06 Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir tutulan İsrailli asker Matan Angrest, İsrail'e geri dönmenin tek yolunun bir esir takası anlaşması ve bu sürecin ikinci aşamasına geçilmesi olduğunu söyledi.

00.00 Yemen'deki Husiler, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıyarak, aksi takdirde, deniz saldırılarını yeniden başlatacakları uyarısında bulundu.