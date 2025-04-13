İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.31 Filistin destekçileri, ABD'nin Chicago kentinde, kaçırma ve sınır dışı etme olaylarının durdurulması, İsrail'e silah ambargosu uygulanması, Gazze'deki baskı ve soykırımın sona erdirilmesi ve tutuklanan tüm öğrencilerin serbest bırakılması talepleriyle bir araya geldi.

04.54 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını kınadı.

03.15 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

03.03 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi.

00.30 İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yaklaşık 15 bin kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Gazze'de soykırımın durması", "Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi" ve "Derhal kalıcı ateşkes" çağrısıyla meydanlara indi.

00.15 Gazze Şeridi'ndeki Latin Patrikliği Vekilliği, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bulunan tarihi Aziz Porphyrius Kilisesi'nin 'Palmiye Pazarı' kutlamaları için süslediğini duyurdu.

00.06 İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nusayrat bölgesinde yaşayan Filistinlileri, bulundukları bölgeyi terk etmeye zorladı.

00.00 İsrail'in Tel Aviv şehrinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen gösterilere katılan bir esir yakını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçtiğini söyledi.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlattı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.