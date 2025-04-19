Soykırımcı İsrail Gazze'de yine sivillere saldırdı! Dehşet anları görüntülendi

Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail'in Han Yunus şehrindeki bir evi bombalaması sonucunda en az 2 kişi şehit oldu.

Ayrıca, Han Yunus şehrine bağlı El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra helikopter ile saldırı düzenlendiği ve en az 5 kişinin şehit olduğu aktarıldı.

Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde görev yapan bir ambulansa İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayımladı.

05.22 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara düzenlediği son saldırılarda en az 7 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "yaklaşan felaketin" önlenmesi için insani yardımların, özellikle tıbbi yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

01.43 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere kentteki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

01.00 Fas'ta 58 kentte İsrail'in işlediği soykırıma karşı Gazze'ye destek gösterileri yapıldı.

00.00 Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Ortak Deklarasyonu'nda, İsrail parlamentosuna, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak 2025'te Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.