Soykırımcı İsrail Gazze'deki ''Harmony Kulesi''ni böyle bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Filistinli öldü.

Görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılar sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştı.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde sivil yerleşimler, çadır kampları ve toplu alanlar vuruldu.

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırılarda Cuneyd ailesinden 15, Abdullah ailesinden 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı bölgedeki Taybe 2 adlı çok katlı bir binaya düzenlenen hava bombardımanında da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneyde, Han Yunus kentindeki Celal Caddesi'nde düzenlenen bombardımanda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kent merkezindeki Filistin Meydanı'nda yerinden edilmiş kişileri barındıran bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında 1 Filistinli öldü.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de topluluğa açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

Deyr el-Belah kentinde, Filistin Teknik Koleji bahçesine kurulan çadırlardan biri hedef alındı; saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentteki Yafa Camii'nin minaresi de son iki gün içinde ikinci kez İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 41artarak 64 bin 656'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralı getirildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım alabilmek için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 64 bin 656'ya, yaralıların sayısı da 163 bin 503'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İSRAİL GAZZE'DEKİ "HARMONY KULESİNİ" BOMBALADI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentindeki Reşid Caddesi üzerinde bulunan Harmony Kulesi'ne düzenlediği saldırı anları görüntülendi.

Hedef alınan bina saldırı sonucunda tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Taybe 2 adlı çok katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre iki Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'da insan hakları örgütlerinin, Gazze'de sivillerin öldürüldüğü saldırılarda yer aldığı şüphesiyle İsrail ordusunda görev yapan Alman kökenli Daniel G. hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, dün Katar'da Hamas yetkililerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölge daha iyiye doğru değişiyor. Eğer bu sefer onları yakalayamadıysak, bir sonraki sefer yakalayacağız" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda bazı milletvekilleri, Gazze'de kırmızı çizgilerin aşıldığı mesajıyla, AB Komisyonunun sessizliğini eleştirmek ve İsrail'e güçlü yaptırımlar talep etmek için kırmızı giyindi.

Eski İsrail askeri Ilan Raz, 7 Ekim 2023'ten sonra geliştirdiği bilgisayar oyunuyla Gazze Şeridi'nde en az 20 bini çocuk 60 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail askerlerini masumlaştırmaya çalıştı.

İsrail ordusu bünyesinde "Refaim" ya da "Hayalet Birlik (Ghost Unit)" adıyla bilinen ve farklı ülke vatandaşlarından oluşan keskin nişancı ekibinin, Gazze'de bilinçli şekilde sivil halkı hedef aldığı ve Kasım 2023'te Filistinli Doğmuş ailesinden 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da engelli bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakmayı ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde Gazze kentini harabeye çevirme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde tutuklu ve hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerinin kaldığı 2 evi havaya uçurdu, 14 yaşındaki bir çocuğu da yaraladı.

06.21 ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da gittiği bir restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

05.11 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dün düzenlediği yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarında 33 Filistinli hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi kayboldu, onlarca kişi de yaralandı.

02.42 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

01.35 ABD'li Senatör Bernie Sanders, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" bildirdi.

00.48 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Katar saldırısının bölgedeki yıkıcı şiddet döngüsünü artırma riski taşıdığını söyledi.

00.30 İngiltere'de Filistin yanlısı gruplardan El-Aksa'nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

00.28 İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye yapacağı ziyareti protesto etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 83 ARTARAK 64 BİN 605'E ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 64 bin 605'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 223 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 444'e, yaralananların sayısının da 17 bin 831'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 605'e, yaralıların sayısının 163 bin 319'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.