Soykırımcı İsrail Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor: Şehit sayısı 44 bine yaklaştı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 406. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 764'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 43 bin 764'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 406 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 764'e, yaralı sayısının da 103 bin 490'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

BM'ye göre fiilen kuşatma altında olan Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in engellemesi nedeniyle ekiplerin 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteremediğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Gazze kentlerinde iki insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kanada, Gazze'deki insani koşullardan ve yetersiz beslenme seviyelerinden endişe duyduğunu yineleyerek, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için İsrail'e çağrı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'yi (Haredi) askere çağırma kararını onayladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Richard Falk, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan "Gazze Mahkemesi"nin (Gaza Tribunal), halklar adına adalet arayışında önemli bir girişim olduğunu belirterek mahkemenin, doğrudan insanlığa hitap eden organ olmayı amaçladığını bildirdi.

Gazze'deki hastanelerde 2010'dan bu yana birçok kez görev yapan İtalya'nın Cenova Üniversitesinden emekli genetik uzmanı Profesör Paola Manduca'nın önderliğindeki 15 bilim insanı, Gazze'deki sağlık sisteminin İsrail tarafından sistematik olarak yok edildiğini belirterek tıp camiasına "sessizliği bozma" ve "soykırımı kınama" çağrısında bulundu.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut yapısıyla küresel sorunlara çözüm üretemediği ve daha sorumlu kararlar alınabilmesi için BM sisteminde şiddetle reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese hazır olduklarını ancak İsrail'in aylardır hiçbir ciddi teklif sunmadığını bildirdi.

00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan kısıtlamaları nedeniyle duydukları "endişeyi" dile getirdi.

00:25 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm konusunu görüşmenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durmasıyla başlayabileceğini belirtti.

00:23 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'deki insani durumun ne kadar vahim olduğunu ve Filistinlilere yeterli miktarda insani yardım ulaşmadığını bildiklerini belirterek, bunun için çalışmaya devam ettiklerini savundu.

00:15 Hollanda'da Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze'deki duruma ilişkin "yakın ve somut bir soykırım tehdidi" uyarısı yapan önergeyi büyük çoğunlukla kabul etti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli şehit oldu, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 782 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.