Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 301. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'YE BOMBA YAĞDIRDI

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki iki evi hedef aldığı hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu.

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ebu Haşim ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 4 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sivil Savunmadan yapılan başka bir açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezinin güneyinde Zeytun bölgesinde Sevafiri ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kız çocuğunun şehit olduğu ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yoğun şekilde hava ve kara saldırıları düzenlediğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli şehit oldu, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:16 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki iki evi hedef aldığı hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu.

03:39 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastı ve Filistin meselesini görüştü.

01:59 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştüğü bildirildi.

01:00 İsrail ordusunun, Gazze'de alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinli esirler, hapishanelerde ağır fiziksel ve psikolojik işkenceler gördüklerini belirtti. Esirlerden Ahmed, "Sabah 04:00'ten 24:00'e kadar ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerine salıyorlardı. Günde 2 parça ekmek getiriyorlardı. Ekmekleri yedikten sonra 24 saat karnının üzerine yatmak zorundaydın. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını yerinden edilmiş on binlerce sivilin sığındığı okullara "dikkat çekici derecede" yoğunlaştırdığını açıkladı.

00:00 İsrail'de 300 gün boyunca protesto gösterisi düzenleyen esir yakınları, başkent Tel Aviv'de hükümet karşıtı sloganlar atarak, ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanması çağrısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.