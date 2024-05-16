Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 223. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE SALDIRILARINDA EN AZ 37 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği saldırılarda en az 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ebu İskender, Es-Sidra ve Es-Sahabe bölgelerine saldırılar düzenledi.

Haberde, "Cahcuh", "Gaferi" ve "Delu" ailelerinin evlerini hedef alan İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun evine düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Cahcuh'un ailesinden çok sayıda kişiyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "Halkavi" ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ile çok sayıda yaralı Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Hastanelerine getirildi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evin enkazında kayıpları aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçuların Refah kentinin doğu ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığını aktaran tanıklar, Refah'ın doğusunda İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında silahlı çatışmaların yaşandığını ifade eti.

Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir binayı hedef alan saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri bombaladığını aktaran görgü tanıkları, Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını söyledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



Gazze'nin güneyinde yer alan kentin en büyük mahallelerinden Zeytun başta olmak üzere yakınlarındaki Sabra ve Tel Heva mahallelerinin sokakları, İsrail ordusunun yaklaşık bir hafta boyunca düzenlediği kara saldırısı sonrasında cesetlerle dolu harabe bir bölgeye dönüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği saldırılarda en az 37 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde düzenli yakıt girişi olmaması ve devam eden çatışmalar nedeniyle yardım dağıtımının neredeyse imkansız olduğunu bildirdi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 755'e yükseldi.

Mısır'ın, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırılara yanıt olarak İsrail'e karşı daha fazla cezai tedbiri belirlemek ve değerlendirmek üzere uluslararası hukuk uzmanları ve istihbaratçılardan oluşan bir heyet kurduğu iddia edildi.

Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı İsa Kıssis ve El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için protesto düzenlenmesini "devrim" olarak görüyor.

İsrail ordusunun, kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ek birlik gönderdiği duyuruldu.

ABD'nin, Filistin yönetimi için toplanan vergi gelirlerini elinde tutan İsrail'e gelirleri aktarması için baskı yaptığı bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımlar için inşa edilen geçici iskelenin Gazze Şeridi kıyılarına kurulduğunu, ilerleyen günlerde yardım kamyonlarının karaya çıkacağını duyurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde bulunan çok sayıda döviz bürosuna baskın düzenleyerek sahiplerini gözaltına aldı.

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda "Hamas destekçisi" olduğu iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat sorguya çekildiğini belirtti.

İsrail ordusunun 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

05:21 Japonya, ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, ülkesinin İsrail'e silah desteğini sürdürmesi çağrısında, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarına atıfta bulunmasına tepki gösterdi.

03:09 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

02:00 Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 12 aracı vurduğu bildirildi.

01:03 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü dolayısıyla 2 gösteri organize edildi.

01:03 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan 3 yaşındaki Filistinli Rital Dweck, Deyr El Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

00:05 Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların son bulması talebiyle Meclis binası önünde gösteri gerçekleştirdi.

00:00 Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini ancak İsrail'in buna Refah kentine fiili kara saldırısıyla yanıt verdiğini söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 273'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 621 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 499 Filistinli hayatını kaybetti.