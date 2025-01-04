Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Son iki haftada 490 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 456. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDE SON İKİ HAFTADA 490 FİLİSTİNLİ ŞEHİT ETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 456 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 59 kişinin şehit olduğu, 273 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son iki haftada 490 kişi şehit oldu, 1283 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 45 bin 717'ye, yaralı sayısı da 108 bin 856'ya yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 490 Filistinli hayatını kaybetti, 1283 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybeden ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaşamı yetirenlerin naaşı, Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'de, kış mevsiminde yağmur ve soğuk hava nedeniyle yaşam koşulları daha da zorlaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi ise ulaşılamadı.

Tunus'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılarına karşı bölgedeki sağlık çalışanlarıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

04:10 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik baskınında 1 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı.

04:30 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 İsrail tankını hedef alarak imha ettiklerini, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de bir helikoptere füze fırlattıklarını duyurdu.

05:00 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri sistematik olarak yok ettiğini ve yaklaşık 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını açıkladı.

00:00 Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeniden dolaylı müzakerelerin başladığını açıkladı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli şehit oldu, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.