Soykırımcı İsrail, Gazze'ye saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, soykırımcı İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde ateş ettiği Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.



Yerel kaynaklar, Zeytun Mahallesi'ndeki Selahaddin Camisi yakınlarında soykırımcı İsrail askerlerince vurulan çocuğun 16 yaşındaki Muhammed es-Sarhi olduğunu bildirdi.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde soykırımcı İsrail'in düzenlediği bir bombalı saldırıda 33 yaşındaki Salim Ruhi es-Sus hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Nebil Hasan es-Sus da yaralanmıştı.



Yine soykırımcı İsrail ordusunun Deyr el-Belah ile Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda da Nesim ebul Acin ile Dalia Halid Asfur adlı iki Filistinli yaşamını yitirmişti.



Söz konusu saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail'in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar en az 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.



Soykırımcı İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.