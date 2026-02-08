İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail, Gazze'ye saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 21:52 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye saldırdı: 1 çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, soykırımcı İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde ateş ettiği Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Zeytun Mahallesi'ndeki Selahaddin Camisi yakınlarında soykırımcı İsrail askerlerince vurulan çocuğun 16 yaşındaki Muhammed es-Sarhi olduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde soykırımcı İsrail'in düzenlediği bir bombalı saldırıda 33 yaşındaki Salim Ruhi es-Sus hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Nebil Hasan es-Sus da yaralanmıştı.

Yine soykırımcı İsrail ordusunun Deyr el-Belah ile Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda da Nesim ebul Acin ile Dalia Halid Asfur adlı iki Filistinli yaşamını yitirmişti.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımcı İsrail'in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar en az 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.