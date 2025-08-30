Soykırımcı İsrail Gazze'yi yakıp yıkıyor! Son saldırılarda çok sayıda şehit verildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresine de saldırılar düzenlendi.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve saldırarak bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki "Zikim" bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:35 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in açlığa mahkum ettiği Filistinlilerin yardım konvoylarına akın ettiği videoya ilişkin, "Bu soykırımı kabul eden herkes insanlık karşıtıdır." ifadesini kullandı.

05:10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinli yaşamını yitirdi.

05:00 Dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden birinde, İsrail ordusu, kara, hava ve deniz desteğiyle yaklaşık bir milyon Filistinlinin yaşadığı, 56 kilometrekarelik Gazze kentini işgal etmek için "yakıp yıkma" politikasını sürdürüyor.

03:26 İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi, elektrik kesintisi nedeniyle hastaların hayatını tehdit eden büyük bir kriz yaşıyor.

02:26 İsrail'in Gazze kentini işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

01:04 TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.