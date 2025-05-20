Soykırımcı İsrail Gazze'yi yine kana buladı: Onlarca Filistinli şehit oldu

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni yine kana buladı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Deir-el Balah şehrindeki bir evi bombalaması sonucu 12 kişi şehit oldu.

Nuseirat Mülteci Kampı'ndaki bir benzin istasyonunu hedef alan İsrail saldırısında ise 15 kişi şehit oldu. İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Musa Bin Nusayr Okulu'nu vurduğu, bu saldırıda da en az 10 can kaybı yaşandığı bildirildi. Saldırılarda ölenlerin arasında çocukların da olduğu aktarıldı. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI EN AZ 53 BİN 339'A ULAŞMIŞTI

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, son olarak bölgeye geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53 bin 339'a ulaştığı bildirilmişti. Yaralı sayısının ise 121 bin 34'e yükseldiği aktarılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 45 Filistinli şehit oldu

05.03 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusundan 1 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

04.39 Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 37 kişi şehit oldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

03.58 Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmasına ilişkin İngiltere, Fransa ve Kanada'nın açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

03.04 israil'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde, saldırı tehdidi sebebiyle Filistinlilerin göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

00.44 ABD'de bir Microsoft mühendisi, Seattle kentinde düzenlenen "Build 2025" konferansında Microsoft yönetimini, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle protesto etti.

00.30 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırlar sırasında alıkoyduğu Filistinlilerden 10 kişiyi, aylarca süren işkence ve açlık koşullarının ardından serbest bıraktı.

00.14 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya kasabasında bulunan Endonezya Hastanesi'ndeki jeneratörleri bombalaması sonucu çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

00.00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de "insani acı seviyesinin katlanılamaz boyutta" olduğunu bildirdi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.