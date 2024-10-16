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Dünya

Soykırımcı İsrail güçleri UNIFIL'e ait gözetleme kulesini hedef aldı

İsrail ordusuna ait bir tankın, sabah saatlerinde Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait ait gözetleme kulesine ateş açtığı bildirildi. UNIFIL'den yapılan açıklamada, 'Bir kez daha UNIFIL mevzilerine doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldı' ifadeleri kullanıldı.

IHA16 Ekim 2024 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail güçleri UNIFIL'e ait gözetleme kulesini hedef aldı
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Soykırımcı İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) bir kez daha hedef aldı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi. İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü" denildi.

BM ASKERLERİNİN DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

UNIFIL mevzilerine bir kez daha doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.

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