Soykırımcı İsrail hastaneyi vurdu! Yardıma koşanları da hedef aldı: 5'i gazeteci 20 kişi şehit oldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığını kaydetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

22.41 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırının "trajiik bir kaza" olduğunu ileri sürdü.

İsviçre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de insani yardım konvoylarını kısıtlamaya ve engellemeye devam ettiğini, bunun hayat kurtarma operasyonlarını aksattığı uyarısını tekrarladı.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) Lideri Nikos Andrulakis, Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis'e Meclis'in Gazze gündemiyle toplanması istemiyle mektup gönderdi.

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde 2 İsrail tankını imha ettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesini hedef alınmasının ardından uluslararası kurumlara acilen hareket geçmeleri çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki durumun çok kötü olduğuna işaret ederek, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu sona ermek zorunda." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda uluslararası toplumun daha fazla reaksiyon göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Şüphesiz Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu şu aşamada devam eden müzakere süreçlerinde bir netice çıkması." dedi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de derhal ateşkese varılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanının olduğu 20 Filistinlinin öldüğü Nasır Hastanesi saldırısında sivilleri kasten hedef aldığını inkar etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısından spesifik olarak haberi olmadığını belirterek, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının kendilerini şoke ettiğini belirterek, saldırının araştırılmasını istedi.

İsrail ordu kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde 5'i gazeteci, 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, "askerleri izleyen Hamas kamerasının hedef alındığını" ileri sürerken, bazı yetkililer bu açıklamayı "sorunlu" olarak değerlendirdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail'in Gazze'de aralarında Al Jazeera kameramanının da bulunduğu 5 gazeteciyi öldürmesinin ardından uluslararası topluma acil müdahale ve baskı çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ateşkese varılması için uluslararası topluma, İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırının "kesinlikle korkunç" olduğunu belirterek, yaşananları akıl almaz bir durum olarak niteledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazetecilerin öldürüldüğü İsrail saldırılarını kınayarak, İsrail'i soykırımdan vazgeçmeye çağırdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin öldürüldüğü İsrail saldırılarını şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

16:37 İspanya hükümeti, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği, gazetecilerin ve masum sivillerin öldüğü hava saldırısını kınadı.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani: "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hiçbir insani ve hukuki ilkeyi gözetmeksizin zulümlerini sürdüren İsrail, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla gerçeğin duyurulmasını engelleyebileceği yanılgısı içindedir. Abluka ve soykırım altında bir milleti yok etme peşindedir." ifadelerini kullandı.

Deniz Feneri Derneği, Gazze'deki gönüllülerinden Muhammed et-Tennani, Abdullah Mejdallawi ile Jihad Kullab'ın insani yardım çalışmaları sırasında şehit edildiğini bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırısının ardından bölgedeki basın çalışanlarının güvenliğinin sağlanması konusunda Tel Aviv'e çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Müslüman ülkeleri Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail'e karşı kınamanın ötesinde hareket geçmeye çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs'ün İsrailli Belediye Başkanı Moşe Lion'a, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa yerine Süleyman Tapınağı'nı inşa etmesi için kendisine para vereceğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 58 Filistinli hayatını kaybetti, 308 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde 4'ü gazeteci, 1'i sivil arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu sabah Han Yunus'ta bulunan ve güney Gazze Şeridi'ndeki tek devlet hastanesi olan Nasır Hastanesini doğrudan hedef almasını "en sert şekilde" kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in uygulamalarının barışı tehdit ettiğini belirterek, Filistin devletinin kurulması için uluslararası destek arayışını sürdüreceklerini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki festivalde sahne alan İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in Gazze'deki "soykırımı"na tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı verdi.

Yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, Venedik Film Festivali'nin, Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden açık mektup imzaladı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, hükümetin İsrail'e yaptırım kararı almaması ve Filistin'i tanımaması halinde diğer hükümet çalışmalarını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 244'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

ABD'li müzisyen, seyyah ve aktivist Cassandra McLaughlin, yaklaşık 2 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşamak zorunda bırakılan Gazzelilere dikkati çekmek için yaptığı bireysel eylemlerle dünyada örnek olmak istiyor.

İngiltere'nin önde gelen adli patologlarından Derrick Pounder, Gazze'de giderek derinleşen baskı, sefalet ve istismar sarmalının, "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır biçimi" olduğunu söyledi.

Hollanda'da İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın ardından diğer Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) bakanların da istifa etmesi, ülke siyasetinde Gazze konusundaki derin görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 5'i gazeteci olmak üzere 15'e yükseldi

10:14 İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi

10:13 ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

09:55 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin'i tanıma kararlarına ilişkin, Orta Doğu'da iki devletli çözümün "güçlü destekçisi olmayı" sürdürdüklerini vurguladı.

01:35 Tunus'ta Halk Akımı Partisi, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için bir haftalık açlık grevi başlattı.

00:01 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'de gündemde olan ateşkes ve esir takası anlaşmasını "hemen kabul etmesini" istediği bildirildi.