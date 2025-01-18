İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 470. gününde sürüyor.

İSRAİL HÜKÜMETİ, GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASINI ONAYLADI

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı.

FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ: ANLAŞMANIN İLK AŞAMASINDA 1737 ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.

Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.

Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze'deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.

Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti.

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Zahir Cebbarin, dün, Faris ile esir değişimi ile ilgili anlaşmayı ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemeleri ele almıştı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebbarin'in Faris'le görüşmesine Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti yetkilileri de katılmıştı.

Görüşmede, "anlaşma ve esir değişimindeki gelişmeler ile esirlerin Filistin halkının fedakarlıklarına yakışacak bir şekilde onurla serbest bırakılmaları ve kabul edilmelerine ilişkin düzenlemelerin" tartışıldığı belirtilmişti.

Görüşmede, esir değişim sürecinin koordine edilmesi ve esir değişim anlaşmasının tamamlanması için tüm engellerin giderilmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.

İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında ilk aşamada 290'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 1977 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Anlaşma, 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 1000 Filistinli esirin ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılmalarına rağmen yeniden tutuklanan 47 esirin serbest bırakılmasını içeriyor.

Anlaşma metnine göre, takas, 42 günlük ilk aşamada belirli periyotlarla 7 defada gerçekleştirilecek.

Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde 3, yedinci gününde 4 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35. günlerinin her birinde 3'er ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İsrail Adalet Bakanlığının, anlaşmanın ilk aşamasına dahil edilecek Filistinli tutukluların isim listesini yayımlaması bekleniyor.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

İsrail hükümeti, gece saatlerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamıştı.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:48 Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.

05:08 Mısır medyası, Kahire'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bir toplantının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'i içeren bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakatla sona erdiğini belirtti.

04:37 İngiltere'de parlamento komitesi, hükümeti bağımsız Filistin devletini tanımaya yönelik zaman çizelgesi açıklamaya ve İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çağırdı.

02:30 İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı.

00:30 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, sadece sürdürülebilir bir ateşkesin harap olmuş Gazze Şeridi'ndeki büyük acıları ve can kayıplarını sona erdireceğini bildirdi.