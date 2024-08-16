İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7031
  • EURO
    37,0888
  • ALTIN
    2693.77
  • BIST100
    9921.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail, İran'ın saldırısı halinde uluslararası koalisyon desteği istedi
Dünya

Soykırımcı İsrail, İran'ın saldırısı halinde uluslararası koalisyon desteği istedi

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran'ın saldırısı halinde uluslararası koalisyonun Tel Aviv'in İran topraklarına yapacağı misillemeye katılmasını umduklarını dile getirdi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, İran'ın saldırısı halinde uluslararası koalisyon desteği istedi
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, bölgesel gerginliği önleme ve esir takası müzakerelerine destek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

"İRAN'DAKİ ÖNEMLİ HEDEFLERE SALDIRIDA BİZE KATILIN"

İsrail'e verdikleri destekten dolayı Lammy ve Sejourne'ye teşekkür eden Katz, "Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarına açıkça belirttim; İran saldırırsa, İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun sadece savunmada değil aynı zamanda İran'daki önemli hedeflere saldırıda da İsrail'e katılmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI

Katz, "İsrail'in esir takasına hazır olduğunu ancak Hamas'ın taleplerini sertleştirebileceğini" dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.