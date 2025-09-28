İSTANBUL 21°C / 16°C
Dünya

Soykırımcı İsrail, işgal edilen Batı Şeria'da yerleşim yeri kurdu

Soykırımcı İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentinin doğusunda Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yeni bir yerleşim yeri kuruldu.

AA28 Eylül 2025 Pazar 19:10
Soykırımcı İsrail, işgal edilen Batı Şeria'da yerleşim yeri kurdu
Batı Şeria'da Bedevi Haklarını Savunma Örgütü yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grubun Kalkiliye kentinin doğusundaki Cinsafut köyündeki tarım alanlarına baskın düzenlediğini ve oraya karavanlarla yerleştiklerini kaydetti.

İsraillilerin gasbettikleri 100 dönümlük araziye İsrail bayrağı diktiklerine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu arazinin zeytinlik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu gaspın sistematik olarak Filistin topraklarını ele geçirme adımları çerçevesinde genişleme siyasetiyle yapıldığı vurgulandı.

Ayrıca, açıklamada, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine ivedilikle müdahale etmeleri çağrısı yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrailli toprak gaspçıları, yalnızca geçen ağustos ayında Filistinlilere ve Batı Şeria'daki mülklerine 431 kez saldırı düzenledi.

