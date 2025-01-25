Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail'in bölgede inşaat çalışmalarına başladığı ortaya çıktı. Uydu görüntülerine göre 1 kilometre uzunluğundaki yeni bir yolun, İsrail'e uzanan mevcut bir yolla birleştiği görülüyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Gazze'de soykırım yapan İsrail, gözünü işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne çevirdi. Golan Tepeleri'ndeki işgalini ilerletmeye çalışan İsrail, geçtiğimiz ay işgal ettiği yerlerdeki yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin bir "teşvik planı" onayladı. Kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla alındığı belirtilmişti.

İNŞAAT ÇALIŞMASI BAŞLADI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İsrail'in Golon'da genişlettiği işgalin uydu görüntülerini yayınladı. Görüntüler, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) işgal altındaki Golan Tepeleri'nde inşaata başladığını ortaya koydu. BBC Verify tarafından özel olarak elde edilen görüntülere göre, inşaat çalışmaları Area of Separation (AoS) olarak bilinen bölgenin yaklaşık 600 metre içerisinde.

YENİ YOL VE PARKUR YAPILDI

21 Ocak'ta çekilen görüntülerde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni bir yol veya parkurun, İsrail topraklarına doğru uzanan mevcut bir yolla birleştiği görülüyor. Suriyeli bir gazetecinin 20 Ocak'ta paylaştığı drone fotoğraflarında ise temizlenen alanda yeni yapılar, kamyonlar ve buldozerler görülüyor.

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