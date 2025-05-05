Soykırımcı İsrail kabinesi, Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını onayladı

Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin İsrail ordusunca Gazze'ye yönelik saldırının bir sonraki aşamasına ilişkin sunduğu planı görüştüğü kaydedildi.

Adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.

Söz konusu planının ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemeye yönelik "tam ablukası" 9. haftasına girerken Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin gittikçe derinleştiği bölgede sivillere gıda ulaştırılması için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği geniş çaplı saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

03:37 ABD'nin, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e kapsamlı hava ablukası uygulayacağını duyurmasının ardından başkent Sana ile kuzeydeki Saada kentine hava saldırısı düzenlediği açıklandı

03:29 Hamas, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri takdir etti

02:02 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planları kapsamında binlerce yedek askeri göreve çağırdığı ancak bu askerlerin önemli bir bölümünün "yorgunluk" nedeniyle çağrıya uymayabileceği belirtildi

01:40 İran, Yemen'deki Husilerin, İsrail'e yönelik saldırılarını Filistin halkına destek ve öz savunma amacıyla bağımsız olarak gerçekleştirdiğini ve Tahran ile ilgisi olmadığını bildirdi

00:44 Papa Franciscus'un ölmeden önce "papamobil" aracını Gazzeli çocuklar için bağışladığı ortaya çıktı

00:00 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarının genişletilmesi durumunda İsrailli esir kayıpları konusunda uyardığı belirtildi

FİLİSTİNLİLERİ ZORLA GAZZE'NİN GÜNEYİNE SÜRECEKLER

Planda ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Bu doğrultuda bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN AÇIKLIKTAN ÖLDÜĞÜ GAZZE'DE "YETERLİ GIDA OLDUĞUNU" İDDİA ETTİLER

Haberde ayrıca, Gazze'deki gıda durumunun da ele alındığı ifade edildi.

İsrail kabinesinin Gazze'de "şu anda yeteri kadar gıda olduğunu" iddia ederek "ihtiyaç duyulması halinde bölgeye insani yardım gönderilmesi seçeneğini de onayladığı" aktarıldı.

Çocukların yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği, halkın bir kap yemek alabilmek için saatlerce sıra beklediği çoğu kez de eli boş döndüğü Gazze'deki gıda krizinin görmezden gelindiği dikkati çekti.

TRUMP'IN GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN PLANI DA GÜNDEME GELDİ

Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını da gündeme getirdiği belirtildi.

Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın planını da devam ettirdiğini söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın sürgün edilecek Filistinlilerin kabul edilmesi konusunda "çok sayıda ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini" aktardığı belirtildi.