Soykırımcı İsrail kana doymuyor! 24 saatte 5 Filistinli daha şehit edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi.



Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 997 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 152 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.



İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 8'e, yaralı sayısının da 173 bin 260'a yükseldiği bildirildi.



Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.