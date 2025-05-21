Soykırımcı İsrail kana doymuyor! 78 Filistinli daha şehit oldu

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler, bu kişilerin sığındığı okullar, çadırlar ve evleri bombalanan siviller vardı.

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Gazze kentinin merkezindeki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu'nu bombaladı.

İsrail saldırısında 12 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun hedef aldığı "Mukayyed" ailesine ait evde aynı aileden 9 kişi şehit oldu.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı benzin istasyonunun İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 15 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "Ebu Semra" ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli şehit oldu, saldırıda yaralananlar oldu.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun Sıkke Caddesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kişi şehit oldu.

Filistin Kızılayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Menara bölgesinde İsrail ordusunun İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğu belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okulu bombaladı ve saldırıda en az 4 Filistinli şehit oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun düzenlediği İHA ve hava saldırısında biri çocuk 7 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA Nusayrat Mülteci Kampındaki bir mezarlığın çevresini bombaladı ve saldırıda 1 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda İsrail ordusunun düzenlediği topçu saldırısında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri de sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail'in Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesini hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira kasabasına ve şehrin güneyine İHA'larla düzenlediği saldırılarda da 2 Filistinli şehit oldu.

Öte yandan, şehir merkezindeki evinin daha önce bombalanması sonucu yaralanan El-Beyuk ailesinden 1 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda da Hasaneyn ailesinden 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne insani yardımlarını ulaştırmaya başlamak için İsrail ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

05.09 İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastası 6 çocuk, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın duyurduğu 2 bin çocuğun tedavi edilmesi kampanyası kapsamında Ürdün'e getirildi.

04.06 Katil İsrail ordusunun, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nde evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldığı saldırılarda 78 kişinin şehit olduğu bildirildi.

03.15 Gazze'ye ilişkin düzenlenen Olağanüstü Arap-İslam Zirvesi sonucunda oluşturulan Bakanlar Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı reddettiğini belirterek, ablukanın derhal kaldırılması ve 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşa son verilmesi çağrısında bulundu.

01.44 Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, dünyanın İsrail'e sözde sırtını döndüğünü ancak bunun eyleme yansımadığını belirterek, "Netanyahu'nun dikkatini çekmek istiyorsanız ticaret anlaşması görüşmelerinin değil silah satışlarının askıya alınması gerekiyor." dedi.

00.59 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki Filistinlilerin sınır dışı edilerek Libya'ya taşınacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

00.01 İsrail'in ABD başta olmak üzere gelen uluslararası tepkileri azaltmak için Gazze'ye girişine izin verdiğini duyurduğu 93 tır dolusu insani yardım Filistinlilere ulaştırılmadı.

00.00 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze'de son 24 saat içinde 9'u çocuk 26 Filistinlinin açlık nedeniyle veya tedavi edilemediği için öldüğünü duyurdu.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.