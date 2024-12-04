Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'de evlere tuzak

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 425. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE SIĞINMACILARIN BULUNDUĞU OKULU HEDEF ALDI, EVLERE PATLAYICI YERLEŞTİRDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okulun çevresini hedef aldı, Filistinlilerin evlerini havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Beyt Lahiya'daki Ebu Temmam Okulları çevresi İsrail ordusu tarafından topçu atışları ve ateşli silahlarla hedef alındı.

Öte yandan İsrail askerleri, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde evleri havaya uçurmak için patlayıcı dolu variller yerleştirdi.

İsrail ordusuna ait helikopter ve insansız hava araçlarından (İHA) Filistinlilerin evlerine ateş açıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu barınma merkezlerini hedef alıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede tekrar tekrar zorunlu göçe maruz kalıyor.

Zorla yerinden edilen Filistinliler okullara, merkezler ya da yakınlarının evlerine sığınmanın yanı sıra sokak, okul bahçesi, stadyum ya da parklara çadır kuruyor. Su ve yeterli yiyeceğe ulaşılamayan bu bölgelerde hastalıkların da hızla yayıldığı ifade ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenleyen İsrail ordusuyla Filistinliler arasında olaylar çıkarken, güneydeki El Halil kentindeki baskında bir kadın gözaltına alındı.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, İngiltere'ye "iki devletli çözümün korunması" için Filistin devletini tanıması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okulun çevresini hedef aldı, Filistinlilerin evlerini havaya uçurmak için patlayıcı yerleştirdi.

01:20 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümünü sağlamak ve Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması ve konuya ilişkin üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi kararı aldı.

00:36 Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki aydır devam eden saldırılarında işlediği suçlar, soykırımın başlangıcından bu yana en kanlı olanları." değerlendirmesini yaptı.

00:04 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldığı saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli şehit oldu, 105 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.