Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 42 bin 126'ya çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 371. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 371 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 126'YA ÇIKTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 61 artarak, 42 bin 126'ya çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 61 kişinin şehit olduğu, 231 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 42 bin 126'ya, yaralı sayısının 98 bin 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma gör

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 21 kişinin şehit olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak, 42 bin 126'ya çıktı.

Çin, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) saldırılarını kınayarak barışı koruma görevlilerinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri hizmet dışı bırakma girişimi nedeniyle 400 bin Filistinlinin ölümle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu en az 11 Filistinli şehit oldu.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerince gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldüğü, 6'sının yaralandığı saldırının "soruşturulmaması" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirme planının başarısızlığa uğradığını belirtti. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları karşısında direnmeye devam ettiğine işaret eden Sevabite, "İsrail'in Gazze Şeridi halkının kararlılığı ve ısrarları karşısında başarısız olacağını" vurguladı.

02:36 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze ve Lübnan'da hayatını kaybedenler için yas tutmak amacıyla Filistin bayrakları, tabutlar ve kanlı kefenlerle sessiz yürüyüş düzenlendi.

01:17 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yardım misyonlarının erişimini engellemeye devam ettiği Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmetinin kalmadığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli şehit oldu, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.