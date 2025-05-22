Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 53 bin 762'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 107 artarak 53 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılmak üzere 107 ölü ve 247 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 156 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 762'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 197'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'de halkın daha fazla acı çekmemesi için kapsamlı ve gerçekten sürdürülebilir yardım yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında bölgenin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye sürülmesi için emir yayınladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 53 bin 762'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Cibaliye'de El-Awda Hastanesinin tıbbi malzeme deposunu vurması sonucu depoda yangın çıktı.

Yemen'den atılan füze nedeniyle İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i "terörist" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef aldığı ve çıkan yangının hala sürdüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, şafak vakti, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Akraba beldesinde Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi ve bir camiyi yakmaya çalıştı

06.07 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurdu.

06.02 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alan İngiltere'yi kutladı.

05.17 Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail hükümeti, Gazze'de etnik temizlik yapıyor." ifadesini kullandı.

02.07 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 75 Filistinli hayatını kaybetti.

00.38 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çeşitli siyasiler ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Lübnan Direktörü Dorothee Klaus ile de bir araya geldi.

00.08 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde "savaşın sona ermesi" ve esirlerin serbest bırakılması konusunda yakında önemli bir ilerleme sağlanabileceğini söyledi.

00.07 Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan bir geminin Rotterdam Limanı'na yanaşmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.