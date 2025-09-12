Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 64 bin 756'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 200 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 206 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 479'a, yaralananların sayısının da 18 bin 91'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 756'ya, yaralıların sayısının 164 bin 59'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

-SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSUNDA 'GAZZE' DEPREMİ

İsrail ordusunda psikolojilerinin bozuldukları gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 asker hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Givati Tugayı'na mensup askerler, komutanlarını psikolojik durumlarının kötü oldukları konusunda bilgilendirmelerine rağmen tekrar saldırılara katılmaları için çağrıldı.



7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katıldıkları belirtilen 6 İsrailli askerin, tekrar bölgeye gönderilme emrini reddetmesinin ardından cezaya çarptırıldığı aktarıldı.



Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden askerlerden üçü, emre itaatsizlik nedeniyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki asker ertelenmiş hapis cezası alırken bir askerin ise askeri hakim karşısına çıkması bekleniyor.



- İSRAİL ORDUSUNDA MORAL BOZUKLUĞU GİDEREK ARTIYOR

İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana moral bozukluğu ve intihar vakalarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu içinde 2021 yılında 11 asker intihar ederken, bir sonraki yıl bu sayı 14'e yükselmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ni insani felakete sürükleyen saldırılarının başladığı 2023 yılında ise intihar eden asker sayısı 17'ye çıkmıştı.

Geçen yıl da 12'si yedek olmak üzere 21 İsrail askeri kendi yaşamına son vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, bu yıl intihar eden asker sayısının 18 olduğunu duyurmuştu.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken, ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 64 bin 756'ya yükselirken, 2 kişi de açlıktan yaşamını yitirdi.

Hamas, Batı Kudüs'te 2 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının İsrail'in işlediği suçlara karşı "doğal bir yanıt ve İsrail güvenlik birimine bir darbe" olduğunu belirtti.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bugün başlayan uluslararası satranç turnuvasına katılmamaları için çağrılar alan İsrailli 7 satranç oyuncusunun turnuvadan çekilme kararı aldıkları bildirildi.

İsrail ordusu, Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla çok katlı binaları hedef alan saldırıları kapsamında Gazze kentindeki Safedi binası ve çevresindeki yapıları yerle bir etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erdikten sonra ne olacağına ilişkin siyasi bir plan olmadan Hamas'ı yenebileceklerine inanmadığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e yapacağı ziyarette saldırı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planının ele alınacağı belirtildi.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın büyük çoğunluğunun Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik hava saldırısını desteklediğini ortaya koydu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde son iki gündür sürdürdüğü geniş çaplı baskınlarda 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı bir köyde Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

06.48 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin "Orta Doğu'daki durum" gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in Katar'a yönelik saldırı ele alınırken, birçok ülke İsrail'i kınadı.

02.41 İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Pakistan ile İsrail arasında tartışma yaşandı.

01.03 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı İngiltere, Rusya ve Çin tarafından kınandı.

00.46 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının Gazze'de olası ateşkes ve esir takası sürecini etkilememesini umduğunu söyledi.

00.36 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğunu söyledi.

00.11 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı Cezayir ve Pakistan tarafından kınandı.

00.00 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Gazze'de barış görüşmeleri için arabuluculuk görevi yapan Katar'ın bombalanmasının, "İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını" belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 859 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 170 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 818 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 465'e yükseldi, yaralıların sayısı 17 bin 948 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.