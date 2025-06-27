Soykırımcı İsrail kara ve denizden Gazze'ye saldırdı! 19 Filistinli şehit oldu

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şaban er-Riys Okulu yakınlarında bir grup sivilin insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı saatlerde, Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı açıklarında ise İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı.

İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43'ü yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İsrail insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 3, aynı bölgeye düzenlenen 2 bombardımanda 3 ve Şeyh Nasır Mahallesi'ne yapılan topçu saldırısı sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki sözde insani yardım merkezi yakınında toplanan sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, birkaç kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırıları, top atışları ve denizden açılan ateş sonucu aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 19 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle tükenen bebek mamaları, yenidoğanların ve özellikle de prematüre bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor

Savunma sanayi araştırmacısı Yusuf Akbaba, İsrail'in hava savunma sistemlerine entegre ettiği yapay zeka sayesinde İran füzelerinin nereye düşeceğini bildiğini ve Filistin kentlerine düşen füzelere müdahale etmediğini söyledi

İsrail'in Brüksel'de askeri ataşesi olarak görev yapan ve Gazze'de açlığı silah olarak kullanarak soykırıma katkı vermekle suçlanan Albay Moshe Tetro'nun istenmeyen kişi ilan edilmesi için Belçika hükümetine çağrı yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Hula beldesinde Hizbullah'ın askeri faaliyet yürüttüğünü iddia ettiği bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 43'ten fazla kişi yaralandı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Gazze Şeridi'ndeki insani durumla ilgili endişelerini paylaştıklarını söyledi

03:05 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku, dolayısıyla AB ile Ortaklık Anlaşması'nın şartını ihlal ettiğini belirterek, temmuz ayında yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerekli kararın alınması gerektiğini söyledi

01:01 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köylere ve sivillere yönelik saldırılarını kınadı

00:05 İsrailin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ağır abluka ve Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım nedeniyle, bölgede iki bebek daha yetersiz beslenme ve bebek maması eksikliği sonucu hayatını kaybetti

00:14 Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik bir dizi öneri geliştirmesi talimatını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a verdiğini belirtti

00:01 Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus kentinin batısında düzenlediği hava saldırısında, hırsız ve İsrail ajanlarını takip eden polis ekiplerinin hedef alındığını, saldırı sonucu Filistinli 3 polis memuru ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu

00:00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son günlerde gerçekleştirdikleri iki operasyonda İsrail ordusuna ait 4 askeri aracı ve bir İsrail askerini etkisiz hale getirdiklerini açıkladı