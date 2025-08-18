Soykırımcı İsrail karadan ve denizden Gazze'ye saldırdı! Çok sayıda şehit var

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda aralarında 1 çocuğun da olduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Batısındaki Rimal semtinde bulunan Şifa Hastanesinin karşısındaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yine Gazze'nin batısında balıkçı teknesine İsrail askerlerinin hücumbotlardan açtığı ateşte bir balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir apartman dairesi helikopter saldırısıyla hedef alındı; bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok'ta sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin orta kesiminde, Vadi Gazze bölgesinin güneyinde, Salahaddin Caddesi üzerinde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı; çok sayıda kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:12 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğu, batı ve orta kesimini hedef alan saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

09:58 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Ağustos'ta Gazzelilere ziyaretçi vizesi vermeyi durdurduklarını açıklamalarının ardından sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

09:55 Avustralyalı Senatör Jacqui Lambie, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmenin devam ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'in (BM) insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye barış gücü göndermesi gerektiğini söyledi.

01:48 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Tubas kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "soykırım saldırıları" protesto edildi.

01:26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin Tel Aviv'deki genel merkezi önünde binlerce protestocu ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

00:30 İsrail'de, hükümetin Gazze Şeridi'ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen genel grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi.