Soykırımcı İsrail katliama doymuyor! Son 10 günde 487 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 374. gününde sürüyor.

İSRAİL SALDIRILARINDA SON 10 GÜNDE 487 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi şehit oldu, 1831 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 374 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin şehit olduğu, 220 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 487 kişi şehit oldu, 1831 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce şehit olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine düzenlediği topçu saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda en az 50 Filistinliyi gözaltına aldı

Amerikalı Japon film yönetmeni Neo Sora, sinema dünyasının Gazze'de yaşananlara yeterince tepki göstermediğini belirterek "Medya kuruluşlarının, kendi çıkarlarına uyuyorsa soykırımı meşrulaştırmak ve aynı zamanda siyasi çıkarlar için gerçekliği eğip bükmek konusunda ne kadar suç ortağı olduklarını biliyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirdi.

İsrailli vicdani retçi Orion Mueller, Gazze'de açlığın silah olarak kullandığını belirterek, yaşananlara karşı elindeki tek gücün askere katılmamak olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yeni bir Nazi Holokostu gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Gazze'nin kuzeyine 1 Ekim'den bu yana gıda yardımının girmediği yönünde yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, İsrail'i, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin insani yardıma erişimini kolaylaştırmak için daha fazla adım atmaya çağırdı.

03:33 Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırımı, Filistinlileri tehcir etme planları doğrultusunda sürdürdüğünü bildirdi.

03:02 İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, 40 kişi yaralandı.

00:48 Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlenen İsrail saldırısında, 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

00:14 Hamas, Gazze'de oynayan bir grup çocuğun, İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını "korkunç bir suç ve ahlaki bir çöküş" olarak nitelendirerek, uluslararası hukuk örgütlerini dava açmaya çağırdı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.